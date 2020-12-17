РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Культурный центр «Дом офицеров» Люберец в четверг приглашает юных жителей на показ мультипликационного фильма «Дед Мороз и серый волк», начало в 17:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Это советский мультфильм, выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1937 году. Вход на мероприятие по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57», - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.