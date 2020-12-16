РИАМО - 16 дек. Транспортная доступность более 400 тысяч жителей Подмосковья улучшилась после запуска новых маршрутов в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В этом году был открыт 21 новый автобусный маршрут, почти все из них ведут к железнодорожным платформам и станциям метро», — сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Семь новых маршрутов открылось в Красногорске, четыре — в Одинцове, два новых маршрута запустили в Жуковском. Также по одному новому маршруту открыли в Балашихе, Химках и Котельниках.

Новые маршруты улучшили транспортную доступность для жителей Истры, Дубны, Наро-Фоминска, Дмитрова, Лобни, Мытищ и Долгопрудного.

Всего в 2021 году планируется запустить не менее шести маршрутов к станциям МЦД. Транспортная доступность улучшится для более 250 тысячи жителей Московской области.