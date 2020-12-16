РИАМО - 16 дек. Десять компаний Подмосковья, включая ООО «Сапсан Технологический Комплекс», попали в реестр региональных инвестпроектов в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Организации, ставшие участником РИП, получают налоговые льготы и преференции на налог на прибыль и на имущество. Высвобожденные денежные средства компании могут потратить на развитие и расширение производства. Только в этом году в реестр региональных инвестпроектов вошли десять подмосковных компаний», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В июле текущего года в городском округе Волоколамск компанией «Сапсан Технологический Комплекс» было запущено производство хлебобулочных, кондитерских изделий и замороженных полуфабрикатов без глютена. Имеющиеся производственные мощности изделий рассчитаны на объем до 22 тонн готовой продукции в сутки. На текущее время заводом производится порядка 2,5 тонн продукции в сутки.

ООО «Сапсан Технологический Комплекс» получит налоговые льготы благодаря тому, что компания была включена в реестр региональных инвестиционных проектов. Так, высвобожденные деньги могут быть направлены на финансирование развития производства, а именно запуск кремового кондитерского цеха и цеха замороженных полуфабрикатов с производственной мощностью до 50 тонн готовой продукции в сутки на свободных производственных площадях.

С 2018 года, когда программа начала действовать, данной мерой поддержки бизнеса от правительства Подмосковья воспользовалось 19 компаний области.