РИАМО - 16 дек. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и министра ЖКХ Антона Велиховского, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По решению суда СМИ «Эхо-Москвы» и автор статьи «Министр ЖКХ Подмосковья дал признательные показания» Максим Шингаркин должны удалить публикации с сайта газеты и личной страницы автора «ВКонтакте», а также опубликовать опровержение на сайте и в соцсети «ВКонтакте».

«В публикации от 20 мая 2020 года <…> была опубликована недостоверная информация, компрометирующая деятельность министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и министра ЖКХ региона», — говорится в сообщении.

Статья содержала ложную информацию о незаконном открытии КПО «Северный» в Сергиево-Посадском городском округе.

Сотрудники редакции «Эхо Москвы» не обратились в министерство ЖКХ Подмосковья за комментариями по данному вопросу, а доверились мнению и неверной информации автора.

Учитывая соблюдение всех законных оснований для начала деятельности объекта по обращению с отходами, в том числе наличие лицензии на осуществление деятельности по обращению с ТБО, полученной предприятием ООО «Сергиево-Посадский МПК», разрешения на строительство КПО «Северный» и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, суд признал, что сведения в опубликованной статье не соответствуют действительности.