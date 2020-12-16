РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске отправили машины с гуманитарной помощью в Смоленскую и Тверскую области, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия вновь отправили машины с вещами в регионы. Так, одна машина поехала в Смоленскую область в село Ворга. В селе живет и служит священник Андрей, который старается поддерживать своих односельчан», - говорится в сообщении.

Также из Тверской области приезжали постоянные помощники сестричества Татьяна и Валерий, которые также загрузили машину для раздачи в деревнях.