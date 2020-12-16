РИАМО - 16 дек. В 2021 году в Подмосковье продолжатся активные работы по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению уровня безопасности на дорогах как для пешеходов, так и для водителей, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Комплекс мероприятий запланирован достаточно большой (по повышению безопасности на дорогах - ред.). Это и работы на дорожной сети, которые мы будем вести, — строить тротуары. Мы, безусловно, будем увеличивать количество регулируемых пешеходных переходов в следующем году», — сказал Гержик.

Он добавил, что в 2021 году продолжится установка поисковых маячков для привлечения внимания водителей. Кроме того, будут продолжаться работы по установке подсветки пешеходных переходов.

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