РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых объектов пройдет в Подольске до 18 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года в Подольске проводится смотр-конкурс на лучшее комплексное оформление предприятий потребительского рынка к Новому 2021 году и Рождеству Христову. Соответствующее постановление №1662-П размещено на официальном сайте администрации муниципалитета», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится с целью улучшения организации праздничной торговли, повышения качества обслуживания жителей и гостей округа, а также создания новогоднего облика Подольска.

Победители будут определяться в номинации «Лучшее комплексное оформление предприятий потребительского рынка» в следующих категориях: торговые центры и торговые комплексы; объекты общественного питания; объекты розничной торговли и сферы услуг.

«Подведет итоги с 18 по 22 января 2021 года конкурсная комиссия, возглавил которую заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников. Победители смотра-конкурса будет награждены благодарностью главы округа», - заключается в материале.