РИАМО - 16 дек. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что после подписания ритейлом и поставщиками соглашений о стабилизации стоимости на сахар и подсолнечное масло, цены на эти продукты должны снизиться в течение пяти дней, сообщает ТАСС.

«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года», — сказал Патрушев.

По данным Минсельхоза, уже в данный момент происходит снижение цен.

Как рассказал Патрушев, производители, на которых приходится 90% рынка сахара и 85% рынка масла в стране, подписали соглашения о стабилизации цен продукты. Также сторонами соглашения стали торговые сети, отраслевые союзы и ассоциации.

«При этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников», — добавил министр.​

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