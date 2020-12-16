РИАМО - 16 дек. Жители Московской области в 2020 году получили свыше 40 тысяч бесплатных консультаций по психологическим и педагогическим вопросам воспитания детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Это стало возможным благодаря реализации в регионе федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, подобная помощь оказывается на базе подмосковных детсадов, центров сопровождения замещающих семей, центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Помогают гражданам опытные педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, социальные педагоги, учителя-логопеды.

«Родители обращаются за консультационной помощью по различным вопросам, среди самых популярных: помощь в адаптации детей к условиям детского сада и вопросы всестороннего развития детей раннего возраста. Отдельное внимание уделяется помощи семьям, в котором дети находятся на семейном воспитании. Наши специалисты погружаются в каждый вопрос», - отметила Каклюгина.

Родители получают рекомендации для пошагового решения проблем. Проект уже получил отклик у граждан, поступает много позитивных отзывов.

Проект продолжит свою реализацию и в следующем году, планируется оказать порядка 60 тысяч консультаций.

Записаться на получение консультации можно на портале «Счастливая семья» по ссылке.