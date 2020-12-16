РИАМО - 16 дек. В колл-центре «Стань мамой в Подмосковье» заработали клинический психолог и консультант по грудному вскармливанию, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Получить консультацию можно в будние дни, обратившись по телефону: 8 (800) 550-30-03.

«Психолог работает с 10:00 до 11:00. Консультант по грудному вскармливанию — с 11:00 до 12:00», — говорится в сообщении.

В случае, если услуга окажется востребованной, часы работы увеличат.

Сотрудники колл-центра также могут рассказать о документах, которые надо взять с собой в роддом, о порядке получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье». Кроме того, они помогут записаться на прием к специалисту.

Бесплатно позвонить в Единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Благодаря слаженности работы системы родовспоможения в Подмосковье отмечается рост рождаемости. В Московской области работают семь перинатальных центров и более 30 родильных домов.