РИАМО - 16 дек. В Северном микрорайоне подмосковной Электростали завершается строительство школы на 825 мест, на сегодняшний день работы выполнены более чем на 90 процентов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На финальной стадии — отделка стен и потолков, установка дверей, ведется монтаж инженерных сетей. Работы идут по графику, ввести здание в эксплуатацию планируют до конца декабря», — говорится в сообщении.

Заявления на прием в основной корпус гимназии уже подали 250 ребят, запись продолжается. Ежедневно здесь проходят встречи с родителями, желающими перевести детей на обучение поближе к дому.

Возглавит учебное заведение почетный работник общего образования РФ Ирина Шеляпина, которая вошла в резерв регионального Рекрутинг-центра, привлекающего в систему управления образования Московской области наиболее талантливых и творчески мыслящих профессионалов. Штат педагогов и сотрудников гимназии также полностью укомплектован.

Строительство школы контролирует лично глава Электростали Инна Волкова.

«Школа будет сдана в срок, и в следующем году ее двери распахнутся для учеников. Как только будут получены все разрешительные документы на ввод школы в эксплуатацию, дети начнут учиться», — заверила Волкова.