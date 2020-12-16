РИАМО - 16 дек. На севере Москвы в районе станции метрополитена «Ботанический сад» забетонировали основание дополнительного лестничного схода пешеходного перехода, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Реконструкция перехода ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина по проекту строительства участка Северо-Восточной хорды», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что помимо постройки дополнительного лестничного схода, будет проведена реконструкция двух существующих выходов, а также построены пандусный сход и лифты для удобства маломобильных граждан.

Проект на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе предусматривает возведение дорог, чья протяженность составит 17,9 километров, включая три эстакады основного хода, две эстакады съезда, суммарной протяженностью 5,316 километров, реконструкцию моста через реку Яуза, протяженностью 31,39 метра, а также возведение трех мостов через реку Лихоборка, суммарная протяженность которых составит 148,3 метра.

На текущее время построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.