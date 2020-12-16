РИАМО - 16 дек. В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на среду и четверг, 17 декабря из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололеда и изморозевых отложений будет действовать в мегаполисе с 23:00 среды до 06:00 17 декабря, а в Московской области — с 21:00 среды до 10:00 17 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Костромской и Тульской областей.

Ночью 17 декабря ожидается от минус 4 до минус 2 градусов, возможны небольшие осадки в виде снега или мокрого снега, местами гололедица. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.