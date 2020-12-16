РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. На стадионе «Звезда» в городском округе Люберцы в рамках благоустройства установили для освещения поля телескопические мачты высотой 22 метра, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Благоустройство стадиона «Звезда» идет полным ходом. Для освещения поля подрядчик «РусСтройГарант» провел электромонтажные работы по обустройству четырех телескопических мачт высотой 22 метра», - говорится в сообщении.

Следующий этап работ - установка осветительных приборов.