РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Более 180 спортсменов из Москвы и Московской области поучаствуют в Открытом региональном турнире по тяжелой атлетике, из них 16 - жители Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«18-20 декабря в городском округе состоится Открытый турнир Московской области по тяжелой атлетике памяти заслуженного мастера спорта СССР В.А. Каныгина. Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в разных весовых категориях. Честь Люберец будет защищать команда из 10 мужчин и 6 женщин», - сказал Ружицкий.

Почетными гостями турнира станут российский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Клоков и советский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Клоков.

Владимир Каныгин - советский тяжелоатлет, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР.