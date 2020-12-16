РИАМО - 16 дек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 28-м километре Киевского шоссе в среду вечером, грузовик столкнулся с легковым авто, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Грузовик наехал на остановившийся легковой автомобиль, который поворачивал на деревню Мешково из второй полосы движения», - говорится в сообщении.

Из-за аварии перекрыто две полосы из пяти. Движение затруднено на двух километрах шоссе в сторону Москвы.