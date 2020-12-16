РИАМО - 16 дек. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что отчет мэра Сергея Собянина о результатах деятельности правительства Москвы является взвешенным и объективным документом, который дает полное понимание объемов развития столицы, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

Ежегодный отчет мэра был заслушан на заседании столичного парламента. Впервые это произошло в дистанционном формате. По словам Шапошникова, этот формат в период вынужденных ограничений сохраняет все возможности для полноценной и эффективной работы.

«Мы подвели итоги и сверили общий план работы на ближайший год. Наша стратегическая задача — сохранить максимально комфортные условия для жизни москвичей, вернуть и приумножить достигнутые темпы во всех сферах жизни города», — сказал Шапошников.

Он подчеркнул, что это был откровенный и честный разговор с депутатами, городским сообществом. Собянин обратил внимание на то, что Москва столкнулась с серьезным испытанием стойкости — пандемией коронавируса. Но город справится благодаря самоотверженному труду тысяч людей и всеобщей поддержке москвичей.

«В ежегодном отчете мэра о деятельности правительства Москвы подробно рассмотрены итоги реализации государственных программ развития мегаполиса, выделены приоритетные направления работы на ближайшую перспективу с учетом пандемии. Москва совершила большой рывок в развитии транспорта, инфраструктуры, создании комфортной городской среды, внедрения современных экологических стандартов», — добавил Шапошников.

Он отметил, что в столице продолжают реализовывать программу реновации жилого фонда, которая позволит тысячам москвичей улучшить свои жилищные условия. Приоритетными направлениями были и остаются социальная поддержка москвичей, развитие образования и здравоохранения.

«Наш город входит в число мировых лидеров по многим показателям. Эти результаты стали возможны благодаря высокому экономическому, промышленному росту, инвестиционной привлекательности столицы, формированию современного инновационного кластера на территории мегаполиса, активному внедрению цифровых технологий», — отметил Шапошников.

По его словам, все достижения отчетного периода позволили Москве справиться с пандемией коронавирусной инфекции. В новой реальности оперативно и эффективно перестроилась система здравоохранения города. Меры профилактики Covid-19 спасли человеческие жизни. Главной задачей для властей стала борьба за жизнь и здоровье людей, поддержка жителей и экономики.