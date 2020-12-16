РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Алина Тихонова стала лауреатом III степени Международного конкурса «Музыка осени», который проходил в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Девочка выступала в номинации «Общее фортепиано соло», возрастная категория 9-10 лет.

«Жюри также отметило работу преподавателя Алины. Амина Алиева получила благодарственное письмо за педагогическое мастерство и большой вклад в развитие детского и юношеского творчества», - говорится в сообщении.