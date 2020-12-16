РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Спортсмены из Люберец могут подать заявки на участие в чемпионате Любительской волейбольной лиги юго-востока Московской области, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Федерация волейбола городского округа Люберцы объявляет о старте заявочной кампании на участие во втором круге регулярного чемпионата Любительской волейбольной лиги юго-востока. Подробная информация - по телефону: 8(925)898-14-32 или по почте: volleylub@gmail.com», - говорится в сообщении.

Игроки чемпионата будут распределены по категориям: 18 лет и старше; мужская команда; женская команда; микст.