РИАМО - 16 дек. В Подмосковье в период новогодних праздников круглосуточно будут работать оперативные службы для быстрого предотвращения аварий на дорогах, сообщил журналистам заместитель начальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«У нас на новогодние праздники круглосуточно будет работать в усиленном режиме личный состав дорожно-патрульной службы, все оперативные службы будут работать», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что также в этот период будет усилен контроль за нетрезвыми водителями.

Ранее Кузнецов сообщил, что в Подмосковье снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, этому поспособствовали информационная работа и оборудование переходов.