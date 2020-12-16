РИАМО - 16 дек. В Москве в следующем году завершат строительство 47,5 километров дорог, а также нескольких пешеходных переходов, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

«В 2021 году департамент строительства планирует завершить строительство дорог общей протяженностью 47,5 километров, а также 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов», — сказал Загрутдинов журналистам.

Он отметил, что с начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 88,3 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход.

«До конца 2020 года планируется открыть движение 18-ой развязки на МКАД с Волоколамский шоссе», — заключил глава департамента.