РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В УМВД России по Подольску наградили шесть лауреатов конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по Подольску полковник внутренней службы Елена Кукушкина совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым наградила победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Лауреатами стали шесть ребят, которым вручили почетные грамоты и памятные подарки», - говорится в сообщении.

Полицейские и общественник поблагодарили авторов за интересные работы и выразили надежду на то, что дети пойдут по стопам своих родителей и продолжат замечательную традицию образования полицейских династий.