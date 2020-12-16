РИАМО - 16 дек. В Подмосковье снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, этому поспособствовала информационная работа и оборудование переходов, сообщил журналистам заместитель начальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«В этом году меньше на 125 ДТП было совершено с участием пешеходов. С чем это связано? С профилактической работой, пропагандой безопасности дорожного движения и, конечно же оборудованием пешеходных переходов инновационными средствами», - отметил Кузнецов.

Он добавил, что к таким средствам относятся осветительные приборы и светофорные объекты.