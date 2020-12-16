РИАМО - 16 дек. Следователи Московской области завершили расследование дела в отношении бывшего надзирателя местной религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также четырех ее членов, они обвиняются в совершении преступлений экстремистской направленности, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2, части 1.1 статьи 282.2 и части 2 статьи 282.2 УК РФ.

«По данным следствия, один из обвиняемых, являлся надзирателем и участником местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» города Чехов, будучи осведомленным о том, что деятельность данной религиозной организации на основании решения Верховного суда РФ запрещена и признана экстремистской на территории России», — отмечается в материале.

Остальные обвиняемые также являлись членами организации и регулярно принимали участие во встречах и пропаганде ее деятельности.

Один из фигурантов дела находится в федеральном розыске. Дело в отношении него и неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Также выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого в связи с совершением им деяния в состоянии невменяемости и применения к нему принудительной меры медицинского характера.