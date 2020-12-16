РИАМО - 16 дек. В Москве сформирован общественный штаб по наблюдению за выборами трех уровней власти, которые пройдут в столице в 2021 году, передает ТАСС.

В следующем году в столице состоятся выборы депутатов Государственной думы, Московской городской думы и муниципальных депутатов.

«За создание общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами проголосовали члены совета столичной Общественной палаты в ходе дистанционного опроса 15-16 декабря», — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года штаб будет наблюдать за выборами депутатов Государственной думы VIII созыва, дополнительными выборами депутатов Московской городской думы и дополнительными выборами депутатов советов депутатов муниципальных округов города.

Инициативу создать штаб в декабре текущего года высказал ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«Мы заранее это решили делать, потому что на выборах в следующем году снова будет электронное голосование, и возникнет проблема, как развести разные виды голосования, то есть их будет даже не три, а четыре», —​ отметил он.