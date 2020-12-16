РИАМО - 16 дек. Строительство пристройки к поликлинике №1, расположенной на улице Гагарина в подмосковном Реутове, планируют завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Завершаем работы над проектной документацией пристройки к поликлинике №1 на улице Гагарина, которая дополнительно даст порядка 300 рабочих мест. Уже через два года для наших жителей появится новое здание медицинского обслуживания, которое будет соответствовать всем современным санитарным требованиям и будет удобным и для врачей, и для пациентов», - сказал Каторов.

Он отметил, что по проекту в здании появятся кабинеты участковых врачей и специалистов узкого профиля, а также кабинеты функциональной диагностики и экстренной необходимой помощи. Кроме того, по многочисленным запросам жителей северной части города в поликлинике появится стоматология.

«Новый корпус сможет принимать до 250 посетителей в смену. Таким образом, общая мощность поликлиники вырастет в два раза. Стараемся делать все необходимое для того, чтобы жители чувствовали себя максимально комфортно и безопасно, и медицина продвигалась с каждым днем только вперед», - подытожил Каторов.

Строительные работы власти Реутова планируют начать к концу зимы 2021 года. Проектирование и строительство пристройки к поликлинике осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».