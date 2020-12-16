РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. Стал известен график работы кабинета государственной регистрации рождения в Перинатальном центре горбольницы Мытищ в новогодние праздники, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Режим работы кабинета государственной регистрации рождения в новогодние праздники в Перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы. 3, 4, 5 и 6 января - с 10:00 до 17:00», - говорится в сообщении.

Выходные дни: 1, 2, 7 и 8 января. Телефон горячей линии: 8(495)581-63-65.