РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. На улице Рожкова в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируют снести незаконно установленные гаражи, работы начнутся 11 января 2021 года, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Напоминаем правообладателям незаконных строений расположенных напротив домов №№2, 4 на улице Рожкова о необходимости освободить занимаемую территорию. В случае, если владельцы незаконных гаражей не снесут их своими силами, то работы по демонтажу администрация начнет с 11 января 2021 года», - говорится в сообщении.

В настоящее время на улице Рожкова уже демонтировали семь гаражей.