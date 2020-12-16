Митино – спальный район на северо-западе Москвы, который известен в основном благодаря Митинскому радиорынку, где на рубеже 90-х и нулевых закупалась электроникой вся Москва и Подмосковье. Несмотря на то, что район находится далеко от центра, за МКАДом, некоторые местные жители считают, что у него практически нет недостатков. Чем так хорош район и что изменилось за последнее время, митинцы рассказали РИАМО.

Молодой район и дорогие квартиры

Территория района Митино во времена Дмитрия Донского называлась Митин починок. В 17 веке местное население вымерло от чумы, а в 19 веке здесь была одноименная деревня, которая вошла в состав Москвы в 1985 году. Активное развитие началось в 1990-х – деревню снесли и начали массовую застройку. Поэтому жилой фонд в Митине относительно новый – большинству домов не больше 30 лет. Кстати, раньше Митино было частью Тушинского района, а в 1995 году был сформирован отдельный район.

Как отмечают старожилы, сейчас застройка идет даже активнее, чем в 90-х, но в целом облик района не поменялся.

«Живу в Митино с 1996 года. Сейчас район застраивается активно новыми домами. До этого мало строили. Главное, что поменялось за это время – открылось метро и сделали приличным ландшафтный̆ парк», - говорит житель Митина Николай.

Хотя Митино находится всего в 15 минутах езды от подмосковного Красногорска, цены на жилье здесь вполне московские. Например, стоимость однокомнатной квартиры в одном из новых ЖК начинается от 8,3 миллиона рублей, «двушку» можно купить от 10 миллионов. Стоимость «трешек» на вторичном рынке доходит до 15-19 миллионов рублей. Один из бюджетных вариантов – студия площадью всего 18 квадратных метров за 4,6 миллиона рублей.

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Зайцы и земляника

Главный плюс района, который называют и новички, и старожилы – это большая зеленая зона. На его территории два крупных парка – ландшафтный парк «Митино» и Митинский лесопарк. В 90-е годы ландшафтному парку присвоили статус памятника, который нельзя застраивать. Особенность – в перепаде высот, которая достигает 30 метров.

На территории ландшафтного парка протекает река Барышиха, на Большом и Малом Пенягинских прудах летом можно ловить рыбу, купаться и кататься на лодке. После недавней реконструкции здесь появились спортивные площадки с прокатом, теннисный корт. Зимой можно покататься на коньках.

В Митинском лесопарке растут ландыши, земляника и несколько растений из Красной книги. «Если углубиться в лес, то можно встретить зайца и даже горностая! Конечно, животные держатся подальше от людей, но мне несколько раз повезло во время прогулок», - рассказывает Денис, который два года назад переехал из Подмосковья. Он доволен тем, что в райне есть, где погулять.

предоставлено героиней Анастасией предоставлено героиней Анастасией 1 из 2

«Абсолютно довольна районом, а сравнивать есть с чем. До этого жила на «Тургеневской», потом на «Филях». Год снимала квартиру в Крылатском, пока строилась наша. Самый большой плюс – у меня под окном лес, тишина, чистый воздух. Есть большое озеро, ландшафтный парк», - говорит жительница района Настя, которая в Митине уже 20 лет.

Ее тезка Анастасия тоже отмечает природные достоинства этого места – лес и чистый воздух. «То, какой сейчас ландшафтный парк, – это прекрасно. Года три назад хотели строить ТЦ на территории парка, даже что-то огораживали, но сейчас этот проект заморожен. Главное, чтобы этот проект снова не подняли», - говорит она.

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«Тухленько, но жить можно»

Несмотря на то, что район находится за МКАДом, жизнь здесь кипит. В районе около 200 тысяч жителей, среди которых много молодых семей с детьми и молодежи, которые купили здесь квартиры.

«Инфраструктура отличная, можно жить, не выезжая из района вообще. Я сама в поликлиниках не бываю – нет надобности, но знакомые рассказывали, что 180-я поликлиника хорошая», - говорит Анастасия.

Здесь несколько десятков школ и детских садов, 15 медучреждений, есть торгово-развлекательные центры и супермаркеты. Впрочем, по мнению Николая, из хороших магазинов – только ТЦ «Ладья» и «Перекресток», за остальным нужно ехать в Красногорск – в ТЦ «Вегас» или «Крокус Сити молл».

«В принципе, садов и школ достаточно – есть и неплохие. Я ходил в одну из этих школ. Тухленько, но жить можно. При возможности, конечно, лучше ездить в школы в центр», - считает местный житель.

За развлечениями, спортом и красотой жителям ехать в центр не нужно. «Много фитнес-центров, салонов красоты, аптек, кинотеатров и прочих прелестей для комфортной жизни. Большое количество магазинов в шаговой доступности на разный вкус и кошелек», - отмечает Денис.

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Район без лимиты

пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа Москвы

Многие жители Митина любят свой район за спокойствие, тишину и приличный контингент.

«Нет бомжей, алкашей, лимиты, почти нет приезжих по сравнению с другими районами. Зато много молодежи и детишек», - рассказывает местная жтиельница Настя.

Впрочем, неадекватные люди находятся везде, и Митино – не исключение.

«Атмосфера в целом хорошая, уютная. Вообще это тихий район. Криминал лично я не видел. Соседи спокойные. Но бывает, кто-то включает русский шансон на всю мощь в четыре утра», - делится Николай.

По словам Анастасии, сейчас район Митино – очень благополучный и приятный.

«Раньше бывали криминальные эпизоды около радиорынка, но я уже давно не слышала оттуда таких новостей», - добавляет она.

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Рынок с криминальным прошлым

Что касается символа района – Митинского радиорынка, то его былая криминальная слава уже давно в прошлом. Еще в начале 2000-х рынок был перестроен в торговый центр.

«Раньше были отдельные ряды, а теперь по сути они же, но в здании. А вот ассортимент остался прежний», - рассказывает Анастасия.

По ее словам, когда-то это был целый «микро-город» в районе, с атмосферой, как на рынке – зазывалами и ощущением того, что там есть все.

«Что только мы там не покупали: «Денди», «Сегу», картриджи для принтера, и кучу киношек. Удлинители всякие, пульты, сотовые телефоны...», - вспоминает жительница.

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Одна беда

С открытием метро район буквально получил вторую жизнь – в 2009 году открыли станции «Митино» и «Волоколамскую», в 2012 году – «Пятницкое шоссе». До этого жители ехали до «Тушинской».

В 2019 на МЦД-2 появилась новая станция «Волоколамская», появилась удобная пересадка на синюю ветку у жителей Подмосковья.

«Лучшего подарка митинцам и быть не могло. Когда открылись три станции метро, стало очень удобно добираться. Но некоторым микрорайонам не так повезло, потому что до метро нужно ехать на автобусе или маршрутке», - рассказывает Николай.

Главным недостатком района жители считают слишком плотный поток транспорта и пробки.

«Одна беда – много транспорта, даже очень много. Иногда в центр вовремя попасть проблематично», - говорит Денис. «Я постоянно на автомобиле и жду, когда же закончится ремонт на Волоколамке», - делится Анастасия.

Помимо пробок, некоторые митинцы жалуются на самолеты. «Кто-то говорит, что самолеты из Шереметьево летают над головой и мешают заснуть, но мне это не мешает», - отмечает Николай.

Однако в целом митинцы не видят проблем и считают свой район лучшим. «Недостатков, на мой взгляд, нет. Район очень хороший, и жить здесь только в удовольствие», - заключила Анастасия.