РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Ключи дольщикам корпуса 10.2 ЖК-долгостроя «Спасский мост» в подмосковном Красногорске планируют выдать в третьем квартале 2021 года, сообщил заместитель главы администрации горокруга Тимур Магомедов.

Магомедов в среду посетил проблемный корпус 10.2 в ЖК «Спасский мост». Он встретился с активными дольщиками и представителем застройщика, осмотрел строительную готовность объекта.

«Те сроки, которые нам были озвучены, и на которые мы ориентируемся: до 30 мая 2021 года – получение ЗОС и до конца второго квартала – разрешение на ввод. Сразу после этого застройщик приступит к выдаче ключей дольщикам», - сказал Магомедов.

Он подчеркнул, что администрация округа контролирует достройку объекта.

«Мы договорились об определенных вещах и с застройщиком, и с инициативной группой дольщиков. Мы видим те контрольные точки, которые нужно мониторить. В эти даты мы будем приезжать с инспекцией и пытаться воздействовать на застройщика всеми возможными законными инструментами и механизмами, которые у нас есть», - добавил Магомедов.

Замглавы отметил, что корпус 10.2 в ЖК «Спасский мост» находится в высокой степени строительной готовности. Здесь осталось доделать небольшой объем отделочных работ. Основное – это инженерия. Не все машины системы вентиляции еще заказаны, не проводили пуско-наладку. Предстоит закончить монтаж системы пожаротушения, слаботочных систем, холодного и горячего водоснабжения.

По его словам, застройщик ООО «Облторгуниверсал» предоставил дорожную карту со сроками конкретных видов работ.

«Ближайшая точка – это монтаж ХВС и ГВС – 30 декабря. Застройщик вполне в состоянии успеть за оставшиеся две недели. Но для этого должны ежедневно работать хотя бы по 5 человек. А сегодня мы, к большому сожалению, рабочих не увидели», - сказал Магомедов.

Корпус 10.2 – это один подъезд многоквартирного дома №23 на Красногорском бульваре. В нем порядка 400 квартир. Ранее застройщик прекратил строительные работы в корпусе, ссылаясь на финансовые трудности.

«К сожалению, застройщик попал в период пандемии в части принятия решения кредитными комитетами банков. На сегодняшний день строят путем предоставления машино-мест в счет оплаты обязательств перед подрядчиками», - пояснил Магомедов.

Дольщица Ольга Фирсенкова поделилась, что по договору должна была получить ключи еще в августе 2019 года. Женщина вынуждена платить ипотеку и снимать жилье. Инициативная группа дольщиков записала обращение к президенту РФ с просьбой помочь в сложившейся ситуации.