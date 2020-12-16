РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Депутаты подмосковных Люберец рассмотрели вопросы о внесении изменений в бюджет городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в администрации Люберец прошло заседание совета депутатов в режиме ВКС. На заседании рассмотривались вопросы о внесении изменений в бюджет городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утверждение генерального плана касаемо Краскова и Октябрьского, утверждение состава молодежного парламента и другие.

«На ваше рассмотрение выносится проект решения совета депутатов о внесении изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Перелагаемые внесения изменений в доходы бюджета на 2020 год: предлагается уменьшить на сумму 106 миллионов 320 тысяч рублей», - сказал начальник финансового управления администрации муниципалитета Андроник Пак.

По его словам, расходы бюджета городского округа Люберцы на 2020 год предлагается уменьшить на сумму 646 миллионов 823 тысяч рублей.