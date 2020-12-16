РИАМО - 16 дек. В Подмосковье наградили победителей конкурса «Идеальный водитель», в рамках которого жители, пользующиеся транспортными средствами, ни разу за год не должны были нарушить правила дорожного движения, передает корреспондент РИАМО.

Всего победило 19 водителей из Московской области.

«У нас есть положительные примеры того, как водители соблюдают правила дорожного движения. Сегодня хочу подвести итоги конкурса «Идеальный водитель». У нас есть 19 человек, которые ни разу не превысили скоростной порог», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что данные водители проехали под камерами видеофиксации более двух тысяч раз.