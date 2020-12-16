РИАМО - 16 дек. Торговый центр «Охотный ряд» могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Блинов.
Рейд провели в среду сотрудники ОАТИ совместно с полицией.
«Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», — сказал Блинов.
Он добавил, что администрация ТЦ приглашена в инспекцию для составления административного протокола.
Блинов отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а в случае, если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то штраф может составлять до 1 миллиона рублей. За выявленные нарушения также может грозить приостановка деятельности на 90 дней.
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Текстовая трансляция
16 ДЕКАБРЯ
- В Москве из‑за пандемии не хватает около 10 тысяч строителей. Вопрос нехватки рабочих актуален каждый год, но в этом году из‑за пандемии он стоит особо остро.
- Мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости вводить локдаун:
- Столичные школы вернутся к очной форме обучения, когда ситуация с коронавирусом пойдет на спад. Сейчас столичные ученики 6-11 классов находятся на дистанционном обучении.
- Американский режиссер Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной. Он подчеркнул, что ему предстоит еще один укол этой вакциной.
- Срок обновления автобусов в Подмосковье отложили на год из‑за коронавируса. В 2020 году транспортные организации без участия средств бюджета Московской области планировали обновление 450 автобусов.
- В ближайшие месяцы в Москве сохранятся мягкие ограничения из‑за Covid. При необходимости продлят действующие меры поддержки.
- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.
- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.
- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.
- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.
- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.
- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.
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