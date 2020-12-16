РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Будущим матерям в подмосковном Красногорске 17 декабря расскажут, как развивается эмбрион, проходят роды и первые дни жизни младенца, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1.

«Приглашаем на занятие в «Школу матерей». Темы: «От зачатия до рождения. Развитие эмбриона и плода», «Роды и первые дни малыша в роддоме», - говорится в сообщении.

Занятие проведет заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Виктория Якимова.

Мероприятие пройдет в конференц-зале женской консультации по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом 2А, третий этаж. Начало в 12:00.

Посещение занятия строго по предварительной записи: roddomkgb1@yandex.ru. Посещение возможно только в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки) и без сопровождающих.

«Занятие будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», - заключается в материале.