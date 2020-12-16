РИАМО - 16 дек. На юге Москвы по программе реновации построят 37 социальных объектов, проекты планировок территорий разработаны и утверждены для шести районов Южного административного округа, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«В Южном административном округе в кварталах реновации будет возведено 37 объектов социальной сферы. Это 13 школ на 5,6 тысячи учащихся, 11 детских садов на 2 тысячи мест, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, а также три физкультурно-оздоровительных комплекса, в составе которых бассейн и крытый каток. Кроме того, запланировано строительство общественных центров и административных зданий», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что строительство начнется в шести районах столицы: Бирюлево Восточное, Донской, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Нагорный и Царицыно.

В программу реновации, которая пройдет на юге Москвы, включено 378 жилых домов, где проживает 28,5 тысяч семей. Для реализации программы подобрали 44 стартовые площадки.

Левкин отметил, что на текущий момент на территории округа расселяются 10 домов, четыре из которых отселены, и еще один – демонтирован. Свыше 30 объектов находятся на стадии проектирования и строительства.