РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска не выявили нарушителей правил перевозки детей в ходе рейда, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в среду провел очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

«В результате рейда водители, перевозившие малышей в автомашине без детских удерживающих устройств, выявлены не были. Все юные пассажиры были зафиксированы в автомашинах в соответствии с требованиями правил безопасности», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы вручили водителям информационные листовки по правилам безопасной перевозки детей и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.