РИАМО - 16 дек. В детской школе искусств города Видное состоялась торжественная церемония, в ходе которой восемь учащихся были удостоены именной стипендии губернатора Московской области, еще 50 ребят — стипендии главы Ленинского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Стипендия главы Ленинского округа была учреждена в 2007 году. За это время ее обладателями стали около тысячи одаренных юношей и девушек, проявивших себя в науке, спорте и искусстве.

«Ленинский округ богат талантливыми детьми и подростками, способности которых признаны на региональном, всероссийском и даже международном уровнях. И год от года наш «золотой фонд» растет», — отметил глава округа Алексей Спасский.

Он поблагодарил стипендиатов за то, что они достойно представляют муниципалитет и Подмосковье на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах.

В 2020 году, несмотря на ограничительные меры, ученики Ленинского округа также стали победителями и призерами в различных спортивных и творческих состязаниях.