РИАМО - 16 дек. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что процедура вакцинации от коронавирусной инфекции должна быть внесена в национальный календарь прививок, передает Федеральное агентство новостей.
Он подчеркнул, что вакцина должна быть включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности.
Кроме того, премьер поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко лично проконтролировать организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников — с 1 по 10 января 2021 года.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
16 ДЕКАБРЯ
- В Москве из‑за пандемии не хватает около 10 тысяч строителей. Вопрос нехватки рабочих актуален каждый год, но в этом году из‑за пандемии он стоит особо остро.
- Мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости вводить локдаун:
- Столичные школы вернутся к очной форме обучения, когда ситуация с коронавирусом пойдет на спад. Сейчас столичные ученики 6-11 классов находятся на дистанционном обучении.
- Американский режиссер Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной. Он подчеркнул, что ему предстоит еще один укол этой вакциной.
- Срок обновления автобусов в Подмосковье отложили на год из‑за коронавируса. В 2020 году транспортные организации без участия средств бюджета Московской области планировали обновление 450 автобусов.
- В ближайшие месяцы в Москве сохранятся мягкие ограничения из‑за Covid. При необходимости продлят действующие меры поддержки.
- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.
- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.
- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.
- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.
- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.
- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.
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