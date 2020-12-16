РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Жители одного из дворов Подольска попросили построить спортплощадку с элементами для воркаута при благоустройстве, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники МКУ «Окружное хозяйство» совместно с управляющей организацией «МУЖРП №9» 15 декабря провели уличную встречу с жителями микрорайона Кутузово по обсуждению благоустройства дворовой территории по адресу: улица Бородинская, дом №15Б, улица Сосновая, дома №№10, 10А, 10Б, 12.

«Во время встречи жители высказали пожелания о реконструкции уличного освещения (установки дополнительных опор), ремонте асфальтобетонного покрытия проездов с расширением для возможного проезда спецтехники и ремонте тротуаров. Также необходимо обустройство детской игровой и спортивной (с элементами для воркаута) площадок у дома №15Б по улице Бородинской и у домов №№10А, 10Б по улице Сосновой», - говорится в сообщении.