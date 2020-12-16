РИАМО - 16 дек. Ближе к полуночи среды в Москве с приближением к столице теплого атмосферного фронта начнется снег, сообщается на сайте «Метеовести».

«В ближайшие сутки очередной североатлантический циклон накроет столицу волной очень теплого воздуха, температура станет быстро расти. Снег начнется в городе ближе к полуночи», — говорится в сообщении.

В четверг днем температура воздуха в столице составит от нуля до плюс двух градусов. Ожидается мокрый снег. В этот день выпадет порядка 2-3 миллиметров осадков.

При этом в пятницу, 18 декабря уже похолодает, а осадки прекратятся. Температура воздуха составит минус 1-3 градуса.