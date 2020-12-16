РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Владельцев незаконной постройки вблизи ГСК №18 в микрорайоне Климовск Подольска обязали предоставить разрешительную документацию, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Незаконные строения в микрорайоне Климовск. В среду размещено уведомление о необходимости предоставить разрешительную документацию на постройку, расположенную вблизи ГСК №18 на улице Суворова», - говорится в сообщении.

Постройка размещена на земельном участке, собственность на который не разграничена.