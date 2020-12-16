РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В городском округе Мытищи организовано 20 специальных мест, где можно запускать фейерверки, сообщается на сайте администрации горокруга.

Перечень специальных мест применения населением бытовой пиротехники I–III классов опасности определили на территории городского округа.

«Это набережная реки Яузы за поликлиникой №5 (улица Веры Волошиной); пустырь между домом №52 по Новомытищинскому проспекту и домом №11 по улице Терешковой; пустырь между домами №№ ЗЗ корпус 1 и ЗЗ корпус 3 по улице Юбилейной; берег реки Яузы за домом №1/1 по улице Щербакова; набережная реки Яузы за домами №№88 корпус 1 и 88 корпус 2 по Новомытищинскому проспекту; пустырь между домом №36 корпус 4 и школой №3 по улице Академика Каргина», - говорится в сообщении.

Также фейерверки разрешены для запуска на следующих локациях: площадка для выгула собак за «Домом быта», дом №1 по улице Терешковой. Набережная реки Яузы за домом №З корпус 1 по улице Станционной; сквер за домом №ЗЗБ по улице Силикатной; пустырь за домом №7 корпус З по улице Индустриальной; набережная реки Яузы от ГСК №3 до школы №25.

Загородные территории: поселок Пироговский (площадь около ДК «Подмосковье»); поселок Мебельной фабрики (между домом №19 и домом №21, улица Труда); деревня Жостово (около спортивной площадки возле ДК «Жостовский»); село Марфино, улица Зеленая (около универсальной спортивной площадки и стадиона); деревня Аксаково, улица Парковая (около хоккейной площадки); село Федоскино (около спортивной площадки); поселок Менжинец, улица Дружная (около хоккейной площадки); поселок Строитель (около спортивной площадки); деревня Витинево (около детско-спортивной площадки).