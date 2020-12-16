РИАМО - 16 дек. В Москве из-за пандемии не хватает около 10 тысяч строителей, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В декабре нам не хватает около 10 тысяч рабочих, и это только на стройплощадках без учета инженеров и специалистов смежных отраслей», - сказал Загрутдинов журналистам.

Он отметил, что вопрос нехватки рабочих актуален каждый год, но в этом году из-за пандемии он стоит особо остро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе в ближайшие три года планируется построить большой объем жилья по программе реновации – почти 4 миллиона квадратных метров.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- В Москве из‑за пандемии не хватает около 10 тысяч строителей. Вопрос нехватки рабочих актуален каждый год, но в этом году из‑за пандемии он стоит особо остро.

- Мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости вводить локдаун:

В этих условиях мы можем себе позволить не вводить локдауны, чтобы не обрушить экономику, не обрушить доходы москвичей, не нарушить нормальную социальную жизнь. В этих условиях нам нет необходимости вводить локдауны, закрывать целые сектора экономики. Мы видим, что в ближайшие месяцы мы справимся с этой ситуацией без введения каких-то крайних мер

- Столичные школы вернутся к очной форме обучения, когда ситуация с коронавирусом пойдет на спад. Сейчас столичные ученики 6-11 классов находятся на дистанционном обучении.

- Американский режиссер Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной. Он подчеркнул, что ему предстоит еще один укол этой вакциной.

- Срок обновления автобусов в Подмосковье отложили на год из‑за коронавируса. В 2020 году транспортные организации без участия средств бюджета Московской области планировали обновление 450 автобусов.

- В ближайшие месяцы в Москве сохранятся мягкие ограничения из‑за Covid. При необходимости продлят действующие меры поддержки.

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.