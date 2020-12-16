РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске в ходе проверки доступности трех библиотек для инвалидов-колясочников выяснилось, что только одна из них полностью доступна, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Единая страна - доступная среда» партии «Единая Россия» депутат совета депутатов городского округа, муниципальный куратор проекта в Подольске Татьяна Круглова вместе с инвалидом-колясочником проверила три библиотеки. Выясняли, насколько они доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«В библиотеке №1 имени Павла Северного на Революционном проспекте, 32/34 вход со ступеньками, пандуса нет, возле ступенек имеется кнопка вызова сотрудников. В библиотеке Дома культуры имени Карла Маркса на улице Большой Зеленовской, 50 угол наклона пандуса не соответствует нормам, на входе есть кнопка вызова персонала, санузел для колясочников не доступен», - говорится в сообщении.

В Центральной библиотеке МУК «ЦБС города Подольска» на улице Свердлова, 38 в ДК «Октябрь» пандус немного не соответствует норме по углу наклона, на входе есть кнопка вызова персонала, возле дверей в библиотеку есть еще одна кнопка вызова, санузел доступен для колясочников, оборудован поручнями.

По словам Кругловой, проверка выявила, что для инвалидов-колясочников из обследованных библиотек полностью доступна Центральная библиотека, частично доступна библиотека Дома культуры имени Карла Маркса. Библиотека №1 имени Павла Северного полностью недоступна, хотя есть возможность установки пандуса.