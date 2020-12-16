РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска очистили, продезинфицировали и отремонтировали 20 колодцев, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В границах территориального отдела «Лаговский» завершили работы по очистке водозаборных колодцев шахтного типа. В соответствии с заключенным контрактом подрядная организация завершила работы по очистке, дезинфекции и ремонту 20 водозаборных колодцев», - говорится в сообщении.

Работы выполнены в полном объеме в соответствии со сметной и технической документацией.