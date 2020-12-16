РИАМО - 16 дек. Обозревателя Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Ксению Стеценко наградили за победу в V Всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Созидание и развитие».

Церемония награждения прошла 15 декабря 2020 года на платформе информационного агентства ТАСС. Мероприятие состоялось в режиме ZOOM-конференции.

Стеценко стала одной из десяти лауреатов, выбранных среди 350 соискателей. Она одержала победу в номинации «Лучший материал о применении новых и энергосберегающих технологий в строительстве». Жюри высоко оценило статью журналиста «Умные дома в Подмосковье: как устроено инновационное жилье в регионе».

В качестве приза автор получит планшет, а также статуэтку с дипломом. Все призы будут высланы победителям по почте.

В материале «Умные дома в Подмосковье: как устроено инновационное жилье в регионе» автор рассказывает о том, как современные технологии меняют облик и «начинку» жилых домов, экономят ресурсы и деньги жителей. Вместе с экспертами Ксения Стеценко разбирается, какие новейшие способы энергосбережения уже используются, а какие будут реализованы в ближайшем будущем. Статью можно почитать здесь.

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