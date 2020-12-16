РИАМО - 16 дек. В Московской области в 2021 году планируют благоустроить 651 дворовую территорию, всего в период с 2015 года по 2020 год включительно в регионе было благоустроено 8196 дворов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ежегодно ведется большая работа по облагораживанию дворовых территорий. В этом году нам удалось благоустроить 687 дворов. На следующий год в планах благоустройство не менее 651 двора», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что одной из актуальных проблем современного градостроительства является благоустройство двора, с помощью которого решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфорта для населения.

В перечень дворов, благоустройство которых планируется в следующем году, вошли адреса, чей срок реализации перенесен с 2020 года по причине секвестирования средств бюджета Подмосковья из-за пандемии. Адресный перечень был утвержден решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству.

К обязательным элементам, которые включает в себя благоустройства двора, являются наружное освещение, детские игровые площадки, пешеходные коммуникации и автомобильные проезды, площадки ТКО, информационные стенды, озеленение, урны, лавочки.

Работа, направленная на благоустройство дворовых территорий ведется в Подмосковье по поручению Воробьева с 2015 года. В список, где будут проводиться работы, вошли те дворы, что были возведены до 2016 года включительно. До этого момента в них еще не проводился ремонт по программе комплексного благоустройства дворов.