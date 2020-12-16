РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске в ЖК «Весенний» 17 декабря будут очищать дворовую территорию от снега, жителей просят убрать автомобили, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые собственники и жители ЖК «Весенний»! Завтра, 17 декабря, будет работать трактор для очистки дворовых проездов. Работы начнутся в 9:30 от дома №2. Просьба убрать по максимуму авто, чтоб быстрее убрать снег», - говорится в сообщении.

Работы планируется провести с 9:30 до 13:00 у дома №2 и с 14:00 до 18:00 у дома №1. Если машины уберут по максимуму, уборка пройдет качественнее и быстрее.