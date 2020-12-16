РИАМО - 16 дек. В ночь на 16 декабря в Подмосковье ожидается снег и гололедица, при необходимости будет задействована спецтехника для предотвращения появления скользкости на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Московской области с 21:00 до утра 17 декабря, начиная с западных районов, местами ожидается снег. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем 17 декабря также ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от минус 6 до плюс 2 градусов.

Оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию.

Всех участников дорожного движения призвали быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.