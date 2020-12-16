РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Юнармейцы Подольска провели открытую тренировку по преодолению полосы препятствий для новобранцев, сообщается в группе «Юнармия | г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юнармейцы Подольска провели открытую тренировку на базе «Дома Юнармии». По программе занятий были преодоление полосы препятствий и альпинизм. Стандартные этапы, которые практически всегда встречаются на соревнованиях», - говорится в сообщении.

В ходе открытой тренировки опытные юнармейцы передавали опыт вновь вступившим в ряды «Юнармии» ребятам.